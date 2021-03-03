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03 березня 2021, Київ 15:41
Новини | Політика

Шарль Мішель відповів, чи планує ЄС запровадити санкції через порушення прав людини в Криму

Президент Європейської ради Шарль Мішель під час перебування на Донбасі, 2 березня 2021 року

Президент Європейської ради Шарль Мішель не зміг дати чіткої відповіді на запитання, чи планує Євросоюз запровадити проти Росії санкції, подібні до санкцій, схвалених через отруєння та ув’язнення опозиційного політика Олексія Навального.

«Учора був на Донбасі з президентом Зеленським, і я побачив усі зусилля, які Україна з міжнародними партнерами докладає. Ми побачили, як життя людей покращується. І на європейському рівні ми ухвалили новий санкційний режим на основі цієї важливої теми захисту прав людини, і вперше ми ухвалили запровадити санкції за такі порушення, про які ви сказали. Тобто ми в Європі об’єдналися для того, щоб мати жорстку позицію, щоб захистити права людини, щоб захистити наші інтереси також», – сказав Мішель, додавши, що на європейському рівні триватиме «обговорення… з усіма главами держав, щоб оцінити ситуацію, щоб зробити чіткі кроки, які стосуються нашого спільного інтересу».

Раніше цього тижня Євросоюз оголосив про продовження санкцій проти оточення українського експрезидента Януковича та через порушення територіальної цілісності України. Ці санкції стосуються 177 осіб та 48 юридичних осіб, яких ЄС вважає відповідальними за підрив територіальної цілісності України – як у Криму, так і на Донбасі.

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