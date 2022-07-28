Президент Литви прибув до Києва

Президент Литви Гітанас Науседа в День державності України прибув із візитом до Києва, де виступить у Верховній Раді й зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським.

«Щойно приїхав до Києва. У цей особливий день, коли Україна вперше відзначає День державності, звернуся до українського народу у Верховній Раді. Також зустрінуся з президентом України Володимиром Зеленським, вручу йому орден Вітовта Великого – найвищу державну нагороду Литви», – написав Науседа у твітері 28 липня.

День Української державності був встановлений указом президента в День Незалежності – 24 серпня – минулого року з метою утвердження спадкоємності понад тисячолітньої історії українського державотворення, яке корінням сягає часів заснування міста Києва та розквіту держави за часів князя Володимира Великого.

День державності щорічно відзначають 28 липня – у День Хрещення Київської Руси-України. Цього року це відбувається вперше.