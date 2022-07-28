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Президент Литви прибув до Києва

У День державності України Гітанас Науседа виступить у Верховній Раді й зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським

Президент Литви Гітанас Науседа в День державності України прибув із візитом до Києва, де виступить у Верховній Раді й зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським.

«Щойно приїхав до Києва. У цей особливий день, коли Україна вперше відзначає День державності, звернуся до українського народу у Верховній Раді. Також зустрінуся з президентом України Володимиром Зеленським, вручу йому орден Вітовта Великого – найвищу державну нагороду Литви», – написав Науседа у твітері 28 липня.

День Української державності був встановлений указом президента в День Незалежності – 24 серпня – минулого року з метою утвердження спадкоємності понад тисячолітньої історії українського державотворення, яке корінням сягає часів заснування міста Києва та розквіту держави за часів князя Володимира Великого.

День державності щорічно відзначають 28 липня – у День Хрещення Київської Руси-України. Цього року це відбувається вперше.

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Після того, як Росія 24 лютого вторглася в Україну, зокрема і застосовуючи авіацію, іноземні лідери, які хочуть відвідати Київ, змушені їхати потягом. Для цього використовують вагон-салон, зроблений у 2014 році для доставки vip-туристів до Криму.

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