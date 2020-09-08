«Репортери без кордонів» розкритикували рішення Нацради забрати ліцензію в радіо «Прямий FM»

Міжнародна організація «Репортери без кордонів» розкритикувала рішення Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, яка забрала ліцензію в радіо «Прямий FM».

«Репортери без кордонів» засуджують переслідування цієї приватної медіагрупи впродовж близько року та закликають відновити ліцензію «Прямий FM», – йдеться в заяві організації.

3 вересня Нацрада позбавила радіо «Прямий FM» ліцензії на мовлення. Під час засідання член Нацради Олег Черниш наголосив, що за відсутність мовлення протягом року з дати видачі ліцензії українське законодавство передбачає санкцію у вигляді позбавлення ліцензії.

«5 канал» повідомив, що претензії Нацради полягали у тому, що радіо отримало ліцензію на мовлення у шістьох населених пунктах (Марганці, Павлограді, Мелітополі, Білій Церкві, Переяславі-Хмельницькому та Лубнах).

Вчасно радіо змогло запуститися лише в чотирьох містах. Представники «Прямого» пояснювали, що це відбулося по незалежних від них причинах та заявляли, що вони повідомляли про це Нацраду.

Як пише «Детектор медіа», члени Нацради намагалися з’ясувати, коли компанія зрозуміла, що не може освоїти всіх частот. З’ясували, що в грудні 2019 року (тоді компанія подала заяву про вилучення двох частот), хоча ще в листопаді завершився річний строк для початку мовлення. Тобто, на думку членів Нацради, компанія запізно звернулася з такою заявою.