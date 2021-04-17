У Британії попрощалися з принцом Філіпом

У суботу, 17 квітня, члени королівської родини Великої Британії попрощалися з чоловіком королеви Єлизавети ІІ, принцом Філіпом, герцогом Единбурзьким.

Церемонія, на якій були присутні лише найближчі члени родини та троє родичів Філіпа з німецьких монарших сімей, проходила у каплиці Святого Георга у Віндзорі.

Церемонія почалася о 17:00 за Києвом. Її транслювали по національному телебаченню.

На прохання самого Філіпа, який волів, щоб церемонія була скромнішою, його труну не виставляли для публічного прощання.

Уздовж дороги, якою провезли тіло принца до Каплиці, вишикувалися службовці королівського флоту, морської піхоти, ВПС та інші військові.

Труна принца була накрита його особистим штандартом, де зібрано елементи, що символізували різні сторони його життя: від народження у королівській родині Греції до британських титулів. Зверху на труну поклали його шаблю та флотський кашкет.

За труною йшли члени королівської родини, зокрема його діти – принци Чарльз, Ендрю, Едвард та принцеса Анна, та онуки – принци Вільям і Гаррі. До них приєдналися син принцеси Анни Пітер Філіпс та її чоловік, віцеадмірал Тім Лоуренс, граф Сноудон.

Королева прибула до каплиці Святого Георга окремо.

Службу проводив архієпископ Кентерберійський. Присутні на ній були лише члени королівської родини та особистий секретар герцога Единбурзького.

Тіло принца Філіпа поховають у королівській усипальниці.

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Британський принц Філіп, герцог Единбурзький, помер 9 квітня на сотому році життя. Він був чоловіком королеви Великої Британії Єлизавети II і батьком спадкоємця престолу – принца Чарльза.