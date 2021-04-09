У Великій Британії повідомили перші подробиці майбутнього похорону принца Філіпа, чоловіка королеви Єлизавети II, який помер раніше 9 квітня в віці 99 років в одному з королівських палаців – Віндзорському, що на околиці Лондону.

Як мовиться в офіційному повідомленні Геральдичної колегії, яка, серед іншого, відповідає за королівські церемонії, тіло принца, який також мав титул герцога Единбурзького, до похорону буде залишатися в цьому палаці.

Поховальна відправа відбудеться в палацовій каплиці Святого Георгія. Але це не буде урочистий церемонійний державний похорон, як у Британії ховають переважно самих монархів.

Також не буде публічного прощання з тілом принца.

Причину смерті принца Філіпа наразі так і не повідомили.

Нещодавно він провів майже місяць у лікарні для лікування від інфекційного захворювання і проблем із серцем, але 16 березня він повернувся до Віндзорського палацу.

Уряд Великої Британії закликав людей через коронавірусну пандемію не збиратися перед королівськими палацами і не влаштовувати публічних вшанувань пам’яті принца. Але сотні людей прибули до Віндзорського палацу, як і до Букінгемського королівського палацу практично в центрі сучасного Лондону, щоб вшанувати пам’ять принца чи покласти квіти.

«Її величність королева повідомила про смерть коханого чоловіка, його королівської високості принца Філіпа, герцога Единбурзького. Його високість відійшов спокійно цього ранку у Віндзорському замку», – повідомила пресслужба королівської родини раніше 9 квітня.

99-річний принц Філіп і королева Єлизавета ІІ прожили у шлюбі понад 70 років – із 1947-го.