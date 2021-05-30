Цьогоріч участь у «Пробігу під каштанами» в Києві взяли близько 11 тисяч людей

До участі у благодійному «Пробігу під каштанами» цьогоріч зареєструвалися близько 11 тисяч людей, повідомила у неділю пресслужба Київміськадміністрації.

«Пробіг відбувався із дотриманням карантинних норм та обмежень: учасники пройшли температурний скринінг, дотримувалися дистанції, старти були організовані хвилями», – йдеться в повідомленні.

Як вказують організатори «Пробігу під каштанами», цьогоріч відбулося чотири забіги: «Дитячий пробіг», «Спортивний пробіг», «Пробіг мужніх» і «Благодійний пробіг». Захід відбувся в офлайн та онлайн форматі.

Усі зібрані в рамках пробігу кошти будуть спрямовані для пацієнтів Центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України.

«Пробіг під каштанами» став справжньою традицією столиці, яка несе добро, емпатію, людяність, вміння радіти кожному дню і допомагати іншим. Допомагати рятувати маленькі серця. День Києва просто неможливо уявити без «Пробігу під каштанами», до якого долучаються не тільки мешканці і гості Києва, але й учасники з інших міст та країн», – заявила ініціаторка та організаторка «Пробігу під каштанами» Ірина Кузнєцова.

Суму, зібрану в під час пробігу обіцяють оприлюднити 3 червня.

«Пробіг під каштанами» був започаткований у 1993 році і став традиційною частиною святкування Дня Києва. Організатори кажуть, що завдяки учасникам пробігу з 2002 року для дитячого кардіоцентру було придбане обладнання на понад 640 тисяч доларів.