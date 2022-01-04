МОН: 5 січня стартує реєстрація на пробне ЗНО-2022

У середу, 5 січня, розпочнеться реєстрація для участі у пробному зовнішньому незалежному оцінюванні. Як повідомила пресслужба Міністерства освіти і науки, реєстрація триватиме до 22 січня. Зареєструватися можна на сайті відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти.

«Вартість пробного ЗНО різниться за регіонами й коливається в межах від 213 до 309 грн. Різниця пов’язана з особливостями організації тестувань, зокрема з вартістю друку й доставки матеріалів у різних регіонах, прогнозованою кількістю тестувань тощо», – йдеться в повідомленні.

За даними МОН, для всіх зареєстрованих учасників пробного ЗНО будуть створені інформаційні сторінки, на яких до 10 березня розмістять інформацію про час і місце проходження пробного ЗНО, а згодом – результати тестування.

Пробне зовнішнє незалежне оцінювання відбудеться у такі дати:

19 березня – з української мови, української мови і літератури;

26 березня – з історії України, математики, математики (завдання рівня стандарту), біології, географії, фізики, хімії, англійської, іспанської, німецької, французької мов.

У день проведення пробного тестування кожен зареєстрований учасник може скласти тест з одного навчального предмета, зауважують у МОН.

Результати тестування з української мови, української мови і літератури будуть оприлюднені на інформаційних сторінках учасників 25 березня, з інших предметів – 1 квітня.

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