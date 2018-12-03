Суд відпустив на поруки колишнього керівника ДФС Мирослава Продана

Солом’янський районний суд Києва обрав колишньому керівникові Державної фіскальної служби Мирославу Проданові запобіжний захід у вигляді взяття на поруки, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

При цьому Проданові заборонили змінювати місце проживання і зобов’язали носити електронний браслет.

Таку ухвалу по півночі на 4 грудня оголосила суддя Ірина Усатова, вийшовши з нарадчої кімнати. Вона зайшла до неї близько 23.00 3 грудня.

Поручителями колишнього посадовця погодилися виступити 9 народних депутатів, семеро з яких прийшли до зали засідань.

Раніше представники Спеціалізованої антикорупційної прокуратури запропонували судові взяти Мирослава Продана під варту на 60 діб, а альтернативою цьому обрати заставу у розмірі 89 мільйонів гривень.

Саме на таку суму придбав майно колишній керівник Державної фіскальної служби, навів у суді свої розрахунки прокурор САП Сергій Козачина. За його словами, Продан купував нерухомість та інші активи в Україні і Туреччині, зокрема, на підставних осіб. Офіційні доходи його родини за цей період та задекларовані заощадження – близько 7 мільйонів гривень, але витрати перевищили ці суми більш ніж удесятеро.

Більше того, на думку прокурорів, Продан навмисно вирушив за кордон, де ліг на обстеження до німецької клініки, щоб уникнути викликів на допити.

Зі свого боку, Продан доводив, що повернувся з ЄС до України 26 листопада, тому що не має наміру тікати від суду і слідства. За його словами, він не хоче полишати вагітну дружину і маленьку дитину і готовий відстоювати свою невинуватість у суді.

Водночас адвокати Продана звинуватили прокурорів у незаконному отриманні доказів, у порушенні вимог закону під час виклику на допит та у плутанині, яку адвокати побачили в зібраних САП доказах.

За словами адвоката Лариси Криворучко, прокурор Козачина намагався вручити виклик на допит через СМС, інтернет-месенджери, за місцем колишньої роботи, а також родичам їхнього підзахисного, а також особисто Проданові, але менш ніж за три дні до допиту – що, на думку, адвокатів, суперечить законові.

Під час вивчення доказів і дебатів захист і обвинувачення Продана вдавалися до суперечок і особистих закидів.

16 листопада Спеціалізована антикорупційна прокуратура заочно оголосила Проданові про підозру в незаконному збагаченні. Як стверджували в антикорупційному органі, Продан не з’явився на виклики для проведення слідчих і процесуальних дій, а також не надав підтвердження, що дійсно перебуває за кордоном із поважних причин.

Продана підозрюють у тому, що за час виконання обов’язків голови ДФС він заволодів сумою у 89 мільйонів гривень і придбав на них дві квартири, два будинки в Туреччині і три автомобілі.