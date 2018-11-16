САП заочно оголосила про підозру Продану

Спеціалізована антикорупційна прокуратура заочно оголосила про підозру колишньому виконувачу обов’язків голови Державної фіскальної служби Мирославу Продану. Як стверджують в антикорупційному органі, Продан не з’явився на виклики для проведення слідчих і процесуальних дій, а також не надав підтвердження, що дійсно перебуває за кордоном з поважних причин.

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«Опубліковані в соціальній мережі заяви про перебування закордоном на лікуванні не знайшли свого підтвердження у передбачений кримінальним процесуальним законом спосіб. Незважаючи на виклики та запити прокурорів, суб’єктом та його захисниками дотепер не повідомлено ні місця (адреси) перебування, ні назви медичного закладу, де, згідно інформації з соцмережі, він перебуває на лікуванні», – стверджують у САП.

Згідно з заявою, правоохоронці підписали письмову підозру у незаконному збагаченні. Продана підозрюють у тому, що за час виконання обов’язків голови ДФС він заволодів сумою 89 мільйонів гривень і придбав на них дві квартири, два будинки в Туреччині і три автомобілі.

САП втретє викликала Продана для проведення слідчих дій 20 листопада.

Своєю чергою Мирослав Продан переконує, що виїхав з України 5 листопада на лікування до Німеччини.

Він обіцяє з’явитись на вимогу САП, щойно повернеться до України, хоча й зазначає: його викликали для проведення слідчих дій у неналежний спосіб. За словами колишнього чиновника, представник САП надіслав йому повідомлення у Viber.