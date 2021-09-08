Посли ЄС погодили продовження на пів року персональних санкцій за анексію Криму

Посли Європейського Союзу узгодили продовження на 6 місяців санкцій проти 177 фізичних та 48 юридичних осіб, причетних до порушення територіальної цілісності України. Про це в твітері повідомив кореспондент Радіо Свобода.

Санкції стосуються заморожування активів і заборони на видачу віз зазначеним у списку ЄС особам.

Рішення ще має бути затверджене Радою ЄС з подальшою публікацією в Офіційному журналі, після чого воно набуде чинності.

Санкції були запроваджені у 2014 році у відповідь на російську окупацію українського півострова. Відтоді їх кілька разів продовжували і розширювали.