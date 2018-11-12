Проект змін до Конституції щодо Криму розглянуть найближчим часом – Порошенко

Найближчим часом Конституційна комісія розгляне проект змін до Конституції України щодо статусу Криму, йдеться у листі президента України Петра Порошенка, який передали делегатам Курултаю, присутніх на конференції у Києві 12 листопада.

Лист зачитав глава Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат України Рефат Чубаров, повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода Крим.Реалії.

«Ми всі розуміємо, що дискусія буде непростою, але зміни до Конституції щодо кримськотатарського народу потрібні Україні», – мовиться у документі.

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У Києві триває конференція делегатів Курултаю кримськотатарського народу VI скликання. На захід приїхали понад 200 учасників.

Перший Курултай кримськотатарського народу був обраний в листопаді 1917 року. З 9 по 26 грудня 1917 року працював як установчі збори кримських татар.

Відновив свою діяльність у 1991 році в процесі повернення корінного народу в Криму.