У профільному комітеті Ради ще не бачили нового законопроєкту про мобілізацію – Бобровська

У комітеті Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки ще не бачили нового законопроекту з мобілізації і не знають, чи врахує уряд зауваження членів Комітету до попереднього законопроекту. Однак там сподіваються отримати документ до реєстрації у залі Верховної Ради – про це в етері Радіо Свобода («Свобода.Ранок») сказала народна депутатка від партії «Голос», членкиня Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Соломія Бобровська.

«Ми не бачили нового законопроекту ще поки. Але ми знаємо ті пропозиції, які готував Комітет, і статті, до яких були зауваження. Тому я надіюся, що всі ці речі будуть враховані, і ми побачимо це ще до реєстрації, щоб унеможливити повторний сценарій, який відбувався з першими великим законопроектом урядовим», – каже народна депутатка.

Коментуючи допис народної депутатки від партії «Слуга народу», заступниці голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Мар’яни Безуглої, в якому та опублікувала перелік змін у новому законопроекті, Бобровська сказала, що це і є ті правки, які пропонував Комітет.

«Мені здається, що Мар’яна якраз опублікувала рекомендації Комітету. Але ще раз наголошу, що Комітет офіційно не отримав документ. Ані офіційно, ані неофіційно драфт законопроєкту, який Міністерство оборони хоче реєструвати», – додала Бобровська.

Читайте також: Законопроєкт про мобілізацію вирішили повернути уряду на доопрацювання – Арахамія

Міністр оборони України Рустем Умєров напередодні заявив, що нова редакція законопроєкту про мобілізацію вже готова і найближчим часом її винесуть на погодження уряду. Умєров повідомив, що у новій редакції врахували всі пропозиції, які погодили з депутатами на засіданнях Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Того ж дня Кабінет Міністрів відкликав свій попередній Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби» для його доопрацювання.