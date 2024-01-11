Кабмін відкликав із Ради законопроєкт про мобілізацію. Умєров каже – нова редакція вже готова

Кабінет міністрів офіційно відкликав законопроєкт про вдосконалення мобілізації 11 січня – про це свідчать дані сайту Верховної Ради.

Підготовку нового варіанту законопроєкту прокоментував міністр оборони Рустем Умєров. Він вказав на те, що військові потребують ротацій та чіткого терміну служби.

«Наша команда вже підготувала нову редакцію законопроекту з урахуванням всіх пропозицій, погоджених в робочому порядку з депутатами на засіданнях комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Готові виносити його на погодження Уряду в найближчий час. Попередню редакцію законопроекту відкликали», – написав міністр у своїх соцмережах.

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Водночас Умєров висловив думку, що питання мобілізації, військового обліку та ротацій в Україні «політизуються та гальмуються» – «це неприпустимо в часи великої війни».

Раніше сьогодні голова фракції «Слуги народу» Давид Арахамія заявив, що законопроєкт про мобілізацію вирішили повернути уряду на доопрацювання.

Кабінет міністрів 25 грудня зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт щодо питань мобілізації. У початковому варіанті серед запропонованих положень були зниження призовного віку з 27 до 25 років, можливість включати до реєстру боржників осіб, які ухилилися від мобілізації, відміна відстрочки для осіб з інвалідністю ІІІ групи. Цей документ з 4 січня розглядав Комітет Верховної Ради з національної безпеки, оборони та розвідки.