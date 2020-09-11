Укргідрометцентр дав прогноз погоди на 11 вересня

11 вересня в усіх регіонах України очікується мінлива хмарність, свідчать дані на сайті Укргідрометцентру.

На заході України температура повітря прогріється здебільшого до 19-23 градусів тепла. При цьому в Закарпатській області прогнозують 26-28 градусів тепла.

У північних областях очікують 20-22 градуси тепла, у східних – 24-28 градусів, у південних – 26-29 градусів, у центральних – 21-25 градусів.

Синоптики прогнозують, що в Києві температура повітря прогріється до 20-22 градусів.