Укргідрометцентр дав прогноз погоди на 11 вересня

11 вересня в усіх регіонах України очікується мінлива хмарність, свідчать дані на сайті Укргідрометцентру.
На заході України температура повітря прогріється здебільшого до 19-23 градусів тепла. При цьому в Закарпатській області прогнозують 26-28 градусів тепла.
У північних областях очікують 20-22 градуси тепла, у східних – 24-28 градусів, у південних – 26-29 градусів, у центральних – 21-25 градусів.
Синоптики прогнозують, що в Києві температура повітря прогріється до 20-22 градусів.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ