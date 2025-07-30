Паліса розповів деталі розширення програми «18-24» на операторів безпілотних систем

Заступник керівника Офісу президента України Павло Паліса заявив про розширення контрактної програми «18-24» на операторів безпілотних систем.

За його словами, нові умови охоплюють не лише операторів повітряних платформ, а й фахівців наземних роботизованих комплексів.

«Контракт для операторів безпілотних систем передбачає 24 місяці служби, з яких щонайменше 12 – безпосередня участь у бойових діях. Такий термін забезпечує якісну підготовку та повну інтеграцію в бригаду. Мільйон гривень виплачується поетапно – трьома траншами», – написав він у фейсбуці.

Паліса зазначив, що після виконання умов контракту військовослужбовці протягом року не підлягають призову, додатково надається іпотека під 0 % та право виїзду за кордон після служби.

Підготовка триватиме до чотирьох місяців: до 45 діб базового курсу, до 60 діб фахової підготовки (з урахуванням чинних сертифікатів) і 14 діб адаптаційного курсу, додав представник Офісу президента.

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У лютому Міноборони повідомило про запуск проєкту «Контракт 18-24», який передбачає укладання добровольцями у віці 18-24 роки річного контракту на 1 млн гривень. Законодавство України передбачає мобілізацію військовозобов’язаних віком від 25 до 60 років.



