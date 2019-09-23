В Україні стартував міжнародний проєкт на підтримку жінок-переселенок

У Києві, Дніпрі й Херсоні стартував проєкт «Я знаю, ти можеш», завдання якого – надати жінкам-переселенкам знання, необхідні для відкриття власного бізнесу. Проєкт здійснює неурядова благодійна організація ELEOS-Україна, у партнерстві з німецькою організацією KWB (Koordinierungsstelle Weiterbildung und Beschäftigung e. V. – Координаційний центр з підготовки і зайнятості), фінансування проєкту здійснює МЗС Німеччини.

Як повідомила кореспондентові Радіо Свобода менеджер проєкту Олена Танасійчук, він надасть жінкам-переселенкам базові знання й навички для того, щоб відкрити власний бізнес і стати фінансово незалежними.

Для участі у проєкті жінки з родин переселенців мали написати мотиваційні листи: так, у самому лише Києві на 15 місць претендували 60 жінок. Група управління проєктом була змушена вдатись до жеребкування, але у планах – знайти можливість для роботи з усіма охочими, наголошує Танасійчук.

«Учасниць проєкту у кожному з трьох міст супроводжують тренери – жінки, які вже пройшли шлях створення бізнесу «з нуля» і стали успішними бізнес-леді. З жінками-переселенками також працюють тренери з Німеччини, які допоможуть налаштуватись психологічно для роботи у сфері бізнесу», – розповідає Танасійчук.

За підсумками навчання кожна учасниця зможе запропонувати свою бізнес-ідею, найкращі з яких будуть премійовані закупівлею мінімально необхідного обладнання (грант у розмірі 300 євро надає МЗС Німеччини).

Координаційний центр із підготовки й зайнятості KWB здійснює у Німеччині проекти з соціальної адаптації та започаткування бізнесу, розраховані на жінок, які потрапили у складні життєві обставини і на жінок-іммігранток.