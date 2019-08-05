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Переселенцев в Украине стало меньше на более чем сто тысяч по сравнению с прошлым годом, говорят в Украине специалисты Министерства социальной политики. С чем это связано: с новшествами в учете или с массовым возвращением людей домой, несмотря на обстрелы? И насколько эти цифры соответствуют действительности? Есть несколько точек зрения на эти вопросы, в них разбирался Сергей Горбатенко.

5 августа на сайте Министерства социальной политики опубликовали обновленную статистику по внутренне перемещенным лицам. Сейчас их стоит на учете 1 397 304. Это более чем на сто тысяч меньше, чем в этот же день прошлого года. Насколько эти цифры отображают реальность?

Наша статистика внутренне перемещенных лиц – это скорее статистика людей, нуждающихся в социальной помощи. Справки берут, чтобы реализовать социальные права

Валерия Вершинина, менеджер программы «Советник по делам ВПЛ», считает, что эти данные не достаточно для полного понимания ситуации с переселенцами. «Мне кажется, что эта статистика не релевантна, потому что молодые люди, которые работают, – там справка переселенца не нужна. Они регистрируются только, когда рожают ребенка или если в школу отправляют. Поэтому наша статистика внутренне перемещенных лиц – это скорее статистика людей, нуждающихся в социальной помощи. Справки берут, чтобы реализовать социальные права», – поясняет специалист.

А советник по вопросам ВПЛ Александр Ворошков объяснил, что отчасти уменьшение числа официальных переселенцев связано с введением новой системы учета. Она позволяет избегать так называемых «двойников», которые зарегистрировались в разных областях.

«Начали интенсивно работать, чтобы убирать из базы людей тех, которые один раз въехали, оформили справку переселенца, а потом какое-то время не приезжают уже достаточно много времени: полгода, год, два», – говорит Александр Ворошков.

​Вопросы стимулов

Переселенцев становится меньше еще и потому, что государство не стимулирует людей, особенно пенсионного возраста, оставаться на подконтрольной территории. Как сообщил Александр Ворошков, люди постоянно возвращаются в Донецк и Луганск.

«Жилье дорогое, работы, честно говоря, особо нет. Для пенсионеров, если у них нет родственников, знакомых, оплачивать эту коммерческую аренду жилья это просто неподъемно… Приехать сюда, на контролируемую часть Украины, чтобы пройти все круги ада, как они это называют, потратится практически такая же сумма, как получится в конце концов пенсия. Поэтому многие перестают ездить».

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С другой стороны, так называемая «паспортизация» жителей оккупированных территорий дала людям новые стимулы. Вот только рассчитывают они не только на Украину, а еще и на оккупационные администрации, и на Россию. Об этом нам рассказал главный редактор интернет-издания «The Babel» Евгений Спирин.

«Что стимулирует людей, которых я знаю и которые живут в оккупации. Они говорят: мы сейчас получим гражданство России, оставим украинский паспорт и еще будет паспорт «ЛНР». Мы купим сарай в Ростовской области, чтобы получить прописку, будем получать одну пенсию в Украине, одну в «ЛНР» и одну в России», – говорит Евгений Спирин.

Как предполагает Спирин, в очереди за паспортами стоят в основном люди в возрасте за шестьдесят. А вот часть молодежи, выехавшей из Донецка и Луганска, по-другому видит возможность возвращения.

«Много кто из нас потерял там друзей, они были убиты во время обстрелов, или их пытали. И я не думаю, что смогу жить со своим соседом в одном доме, который, например, воевал за «ЛНР». Я, может, и вернулся бы, но на танке», – с горечью добавляет журналист.

А пока для одних возможность вернуться домой закрыта, другие продолжают проходить круги ада, чтобы получить заветную «справку», получить приостановленную пенсию или возвращаются в оккупацию, чувствуя себя брошенными.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безкоштовно). Ваше ім'я не буде розкрите)