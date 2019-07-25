(Друкуємо мовою оригіналу)

Днепр – Сделали и отпраздновали – а переселенцев не заселили. В Павлограде на Днепропетровщине месяц назад торжественно открыли объект социального жилья для переселенцев. Бывшее общежитие одного из промышленных предприятий реконструировали за счет средств из Германии. Отчитались: благодаря проекту, в который было вложено более 15 миллионов гривен, крышей над головой теперь обеспечены почти полсотни внутренне перемещенных лиц. Провозгласили речи, перерезали ленточку, но воз и ныне там – по пришествию нескольких недель заселение так и не началось. Почему?

Эмиль Каримов относится сразу к двум льготным категориям – он участник боевых действий на Донбассе и переселенец. С 2018 года мужчина живет в модульном городке для временно перемещенных лиц в Павлограде.

«Красивая обертка, не больше»

Месяц назад в этом шахтерском городе торжественно открыли «социальный» дом для переселенцев – Эмиль получил ордер на квартиру и вздохнул с облегчением: наконец-то своя крыша над головой. Но случилось не так, как мечталось.

Красивая обертка, не больше. Стоит две печати и подпись мера. Все

Прошло несколько недель, заселения нет.

«Красивая обертка, не больше. Стоит две печати и подпись мера. Все. Вы знаете, как у нас относятся к переселенцам вообще. Деваться некуда. Поэтому они молчат», – сказал Радио Свобода переселенец, участник боевых действий на Донбассе.

​«Ключи могут не отдать из-за долгов в модульном городке»

У переселенки с Донбасса Мирославы Мирной, которая на бумаге тоже получила квартиру в «социальном» доме, ситуация еще сложнее. Женщина – также участница боевых действий на Донбассе.

С тремя малолетними детьми, которых она после смерти мужа воспитывает одна, да еще и со стареньком мамой, они ютятся в модульном городке. Зимой этого года тарифы на проживание там выросли в несколько раз из-за отказа местного совета дотировать «транзит», как в прошлые годы.

Я думаю, что они нам не собираются давать этот дом: отчитались перед немцами, перед благотворителями и все

В месяц этой семье из 5 человек выставляли счета по 5-6 тысяч гривен. Женщина говорит: накопила более 30 тысяч долга за проживание в «вагончике», из-за этого ключи от «социальной» квартиры ей могут просто не отдать.

«Сказали, что даже когда введется дом в эксплуатацию, мне ключей не дадут. Пока я не напишу заявление на реструктуризацию долга. Я думаю, что они нам не собираются давать этот дом: отчитались перед немцами, перед благотворителями и все. В ордере написано – «дает право на временное жилье». То есть это такое же временное жилье, как модульный городок, с временной пропиской», – говорит Мирослава Мирная.

«Осталось устранить некоторые технические недостатки»

Почему торжественно открытый в прошлом месяце дом для переселенцев в Павлограде до сих пор не сдали в эксплуатацию, объясняют в местной мерии: акт выполненных работ еще не подписан.

Процедура может занять еще неделю-две, сказал в комментарии Радио Донбасс.Реалии начальник управления коммунального хозяйства и строительства горсовета Андрей Завгородний. Но это не единственная причина.

Осталось подключить к электроснабжению. До конца следующей недели сделаем, и можно будет планировать заселение

Он говорит: этот дом должны были стать еще 2018 году. Не сдали из-за «технических недоработок». К официальному открытию подрядчик не успевал с коммуникациями. Заселить людей в здание без воды, канализации и света не имели права. Сейчас работы завершаются, осталось подключить только электричество.

«По закону, я не могу заселить людей, пока объект не веден в эксплуатацию. Оформляем документы. Второе – к воде и канализации уже подключено, к централизованному теплоснабжению тоже. Осталось подключить к электроснабжению. Осталось устранить некоторые технические недостатки и электричество будет подключено. До конца следующей недели сделаем, и можно будет планировать заселение», – отметил Андрей Завгородний.

Как случилось так, что празднование открытия дома для переселенцев состоялось раньше, чем он был готов, представитель мерии не комментирует. Предполагает: форсировали открытие грантодатели, а это один из иностранных банков. В то же время он уверяет: скоро проблема решится.

«Действительно, дом был презентован. Но людям, которые там получили квартиры, я еще тогда объяснял, что нужно не менее двух недель на решение оставшихся вопросов. Закон мы не перепрыгнем», – добавил представитель мэрии.

Дом за 15 миллионов

После сдачи в эксплуатацию город возьмет этот объект на свой баланс. Пока же, в ожидании собственного жилья, переселенцы продолжают пребывать в транзитном городке – в металлических вагончиках, которые в жару превращаются в «душегубку»…

26 июня в Павлограде состоялось торжественное открытии жилого дома для внутренне перемещенных лиц. В прошлом здание, которое прошло капремонт, было общежитием барачного типа завода «Ливмаш». Построенное полстолетия назад, оно почти 20 лет было заброшенным.

По данным с сайта мерии Павлограда, по инициативе «Украинского фонда социальных инвестиций» при финансовой поддержке немецкого банка KfW тут создали жилищные условия для 42 переселенцев: обустроили 19 полноценных квартир. Общий объем финансирования составил 15 миллионов гривен.

Для переселенцев или «для галочки»?

Проблемы с поселением ВПО в социальные объекты на Днепропетровщине возникали и раньше. В Днепре люди больше года не могли поселиться в общежития, отремонтированных за деньги Евросоюза, «из-за юридической коллизии: здания имели статус нежилых помещений.

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​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безкоштовно). Ваше ім’я не буде розкрите)