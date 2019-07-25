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25 Липень 2019, Київ 22:27
Донбас.Реалії

В реконструированный дом не селят переселенцев. Германия потратила на него 15 миллионов гривен

Открытие дома для переселенцев, Павлоград, 26 июня 2019 года

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(Друкуємо мовою оригіналу)

Днепр – Сделали и отпраздновали – а переселенцев не заселили. В Павлограде на Днепропетровщине месяц назад торжественно открыли объект социального жилья для переселенцев. Бывшее общежитие одного из промышленных предприятий реконструировали за счет средств из Германии. Отчитались: благодаря проекту, в который было вложено более 15 миллионов гривен, крышей над головой теперь обеспечены почти полсотни внутренне перемещенных лиц. Провозгласили речи, перерезали ленточку, но воз и ныне там – по пришествию нескольких недель заселение так и не началось. Почему?

Эмиль Каримов относится сразу к двум льготным категориям – он участник боевых действий на Донбассе и переселенец. С 2018 года мужчина живет в модульном городке для временно перемещенных лиц в Павлограде.

«Красивая обертка, не больше»

Месяц назад в этом шахтерском городе торжественно открыли «социальный» дом для переселенцев – Эмиль получил ордер на квартиру и вздохнул с облегчением: наконец-то своя крыша над головой. Но случилось не так, как мечталось.

Красивая обертка, не больше. Стоит две печати и подпись мера. Все
Эмиль Каримов

Прошло несколько недель, заселения нет.

«Красивая обертка, не больше. Стоит две печати и подпись мера. Все. Вы знаете, как у нас относятся к переселенцам вообще. Деваться некуда. Поэтому они молчат», – сказал Радио Свобода переселенец, участник боевых действий на Донбассе.

Открытие дома для переселенцев, Павлоград, 26 июня 2019 года
Открытие дома для переселенцев, Павлоград, 26 июня 2019 года

«Ключи могут не отдать из-за долгов в модульном городке»

У переселенки с Донбасса Мирославы Мирной, которая на бумаге тоже получила квартиру в «социальном» доме, ситуация еще сложнее. Женщина – также участница боевых действий на Донбассе.

С тремя малолетними детьми, которых она после смерти мужа воспитывает одна, да еще и со стареньком мамой, они ютятся в модульном городке. Зимой этого года тарифы на проживание там выросли в несколько раз из-за отказа местного совета дотировать «транзит», как в прошлые годы.

Я думаю, что они нам не собираются давать этот дом: отчитались перед немцами, перед благотворителями и все
Мирослава Мирная

В месяц этой семье из 5 человек выставляли счета по 5-6 тысяч гривен. Женщина говорит: накопила более 30 тысяч долга за проживание в «вагончике», из-за этого ключи от «социальной» квартиры ей могут просто не отдать.

«Сказали, что даже когда введется дом в эксплуатацию, мне ключей не дадут. Пока я не напишу заявление на реструктуризацию долга. Я думаю, что они нам не собираются давать этот дом: отчитались перед немцами, перед благотворителями и все. В ордере написано – «дает право на временное жилье». То есть это такое же временное жилье, как модульный городок, с временной пропиской», – говорит Мирослава Мирная.

«Осталось устранить некоторые технические недостатки»

Почему торжественно открытый в прошлом месяце дом для переселенцев в Павлограде до сих пор не сдали в эксплуатацию, объясняют в местной мерии: акт выполненных работ еще не подписан.

Открытие дома для переселенцев, Павлоград, 26 июня 2019 года
Открытие дома для переселенцев, Павлоград, 26 июня 2019 года

Процедура может занять еще неделю-две, сказал в комментарии Радио Донбасс.Реалии начальник управления коммунального хозяйства и строительства горсовета Андрей Завгородний. Но это не единственная причина.

Осталось подключить к электроснабжению. До конца следующей недели сделаем, и можно будет планировать заселение
Андрей Завгородний

Он говорит: этот дом должны были стать еще 2018 году. Не сдали из-за «технических недоработок». К официальному открытию подрядчик не успевал с коммуникациями. Заселить людей в здание без воды, канализации и света не имели права. Сейчас работы завершаются, осталось подключить только электричество.

«По закону, я не могу заселить людей, пока объект не веден в эксплуатацию. Оформляем документы. Второе – к воде и канализации уже подключено, к централизованному теплоснабжению тоже. Осталось подключить к электроснабжению. Осталось устранить некоторые технические недостатки и электричество будет подключено. До конца следующей недели сделаем, и можно будет планировать заселение», – отметил Андрей Завгородний.

Как случилось так, что празднование открытия дома для переселенцев состоялось раньше, чем он был готов, представитель мерии не комментирует. Предполагает: форсировали открытие грантодатели, а это один из иностранных банков. В то же время он уверяет: скоро проблема решится.

«Действительно, дом был презентован. Но людям, которые там получили квартиры, я еще тогда объяснял, что нужно не менее двух недель на решение оставшихся вопросов. Закон мы не перепрыгнем», – добавил представитель мэрии.

Дом за 15 миллионов

После сдачи в эксплуатацию город возьмет этот объект на свой баланс. Пока же, в ожидании собственного жилья, переселенцы продолжают пребывать в транзитном городке – в металлических вагончиках, которые в жару превращаются в «душегубку»…

26 июня в Павлограде состоялось торжественное открытии жилого дома для внутренне перемещенных лиц. В прошлом здание, которое прошло капремонт, было общежитием барачного типа завода «Ливмаш». Построенное полстолетия назад, оно почти 20 лет было заброшенным.

По данным с сайта мерии Павлограда, по инициативе «Украинского фонда социальных инвестиций» при финансовой поддержке немецкого банка KfW тут создали жилищные условия для 42 переселенцев: обустроили 19 полноценных квартир. Общий объем финансирования составил 15 миллионов гривен.

Для переселенцев или «для галочки»?

Проблемы с поселением ВПО в социальные объекты на Днепропетровщине возникали и раньше. В Днепре люди больше года не могли поселиться в общежития, отремонтированных за деньги Евросоюза, «из-за юридической коллизии: здания имели статус нежилых помещений.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безкоштовно). Ваше ім’я не буде розкрите)

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