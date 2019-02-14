Міськрада Павлограда не виділила гроші на «комуналку» переселенцям з Донбасу

Жителі транзитного містечка для тимчасово переміщених осіб у Павлограді сплачуватимуть за проживання втричі більше через відсутність дотації з міського бюджету. Про це Радіо Свобода у четвер повідомив директор комунального підприємства «Павлограджитлосервіс», на балансі якого перебуває містечко, Євген Бондар.

За його словами, рішення сесії Павлоградської міськради передбачає виділення нинішнього року на містечко близько 656 тисяч гривень, які підуть на утримання адміністрації та персоналу. Водночас коштів на часткову компенсацію оплати житлово-комунальних послуг, спожитих мешканцями, не заплановано.

Як повідомив Євген Бондар, з 1 січня 2019 року кожен із жителів модульного містечка, за винятком дітей віком до 3 років, проживання яких все ж забезпечуватимуть з міського бюджету, має сплачувати по 1445 гривень на місяць.

«Депутати вивчали це питання. Усі переселенці отримують адресну допомогу на оплату комунальних послуг у розмірі 1 тисячі гривень. Усі отримують, однак не всі оплачують», – сказав Євген Бондар.

Як зауважив керівник підприємства, після зростання оплати за проживання в січні нинішнього року 33 переселенці виїхали з містечка, не здійснивши оплату, збитки підприємства через це склали 22 тисячі гривень. Ще частина мешканців здійснила оплату за старими тарифами.

«Найстрашніше, що ми маємо здійснити передоплату за електроенергію для будиночків, згідно з новим законом, а у нас немає такої можливості. Ймовірно, найближчим часом «Обленерго» відключить містечко від електроенергії, постраждають як боржники, так і сумлінніплатники», – зазначив директор підприємства.

За його даними, зараз у модульному містечку Павлограда мешкає 261 людина, з яких понад півсотні дітей.

У січні 2019 року стало відомо, що в містечку для переселенців у Павлограді втричі підвищили плату за проживання. Минулого року тариф складав 550 гривень намісять з однієї людини, а в момент відкриття містечка чотири роки тому – 150 гривень. Це викликало обурення мешканців, які заявили, що проживання в модулях стає недоступним, особливо для родин з дітьми. За інформацією право захисниці ГО «Правозахисна група «Січ» Наталії Кожиної, переселенці не були поінформовані ані про відповідне рішення міськради, ані про його обґрунтування.

На Дніпропетровщині за підтримки німецької сторони було створено 5 модульних містечок для переселенців, зокрема, і найбільше в Україні транзитне містечко в Павлограді, відкрите в лютому 2015 року. Воно розраховане на 640 людей.