За рік проєкту «Про розкуркулення» Радіо Свобода зібрало розповіді про сотні розкуркулених родів

91 рік тому – 30 січня 1930 року – Політбюро ЦК ВКП(б) СРСР видало постанову «Про заходи щодо ліквідації куркульських господарств…», що запустила тотальні репресії проти селян у Радянському Союзі, які комуністи назвали «розкуркуленням».

«Щоб витіснити куркульство як клас, треба зломити у відкритому бою опір цього класу і позбавити його виробничих джерел існування і розвитку. Нинішня політика партії на селі є поворот до нової політики ліквідації куркульства як класу», – наголосив Йосип Сталін, генеральний секретар Центрального комітету Комуністичної партії СРСР.

Селян позбавили усього: житла, землі, майна, харчів, реманенту, худоби. Тих, хто не хотів вступати у колгоспи, висилали, ув’язнювали, розстрілювали. Ті, кому вдалося вижити, у радянські часи приховували свою належність до «розкуркулених», міняли прізвища і по батькові, боялися розповідати правду своїм дітям і онукам.

Рік тому, до 90-ї річниці початку тотального винищення в СРСР приватних селянських господарств, Радіо Свобода розпочало спільно із Національним музеєм Голодомору-геноциду спеціальний проєкт – «Розкуркулення: як сталінський режим знищив українське вільне селянство».

За цей час через редакційну пошту Радіо Свобода і сторінки у соціальних мережах дописувачі поділилися переказаними свідченнями про сотні розкуркулених селянських родів.

Редакція збирала їх, готувала до публікації й оприлюднювала. Завдяки цьому деякі дописувачі знайшли своїх рідних.

Радіо Свобода продовжує реалізацію проєкту «Про розкуркулення» і закликає й надалі надсилати до редакції розповіді про репресії щодо селянства, які відбувалися у період примусової колективізації і Голодомору.