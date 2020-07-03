Росія: під час пікетів на підтримку Світлани Прокоп’євої затримали журналістів

У російській столиці Москві поліція затримала учасників пікетів біля будівлі ФСБ на Луб’янці на підтримку журналістки Світлани Прокоп’євої, якій загрожує ув’язнення і заборона займатися професійною діяльністю.

Як передає Російська служба Радіо Свобода, серед затриманих муніципальний депутат Ілля Азар, журналістка видання «Медуза» Крістіна Сафонова, редактор видання «Такие дела» Артем Бесєдін.

Повідомляється, що затримали людей через те, що поліція назвала акцію неузгодженою із владою.

Ілля Азар у своєму телеграм-каналі написав, що з ним в автозаку перебуває 16 людей, більшість з яких журналісти.

Світлану Прокоп’єву звинувачують в публічному виправданні і пропаганді тероризму. Справу порушили через її авторську колонку на «Ехо Москви в Пскові». В ефірі журналістка висловила свою позицію про причини теракту в Архангельському управлінні ФСБ. Вона припустила, що вчинок Михайла Жлобіцкого, який загинув в результаті вибуху, міг бути спровокований політикою влади.

Сьогодні у російському Пскові, в одному з судів тривав процес у справі Прокоп’євої, вона виступила з останнім словом і не визнала свою провину.

Прокуратура просить для Прокоп’євої 6 років позбавлення волі та заборону на право займатися журналістикою протягом 4 років.

Світлана Прокоп’єва – авторка десятків матеріалів про політичні і суспільні проблеми Псковської області та інших регіонів Росії. Вона позаштатно співпрацює з декількома засобами масової інформації, в тому числі і з Радіо Свобода. Керівництво корпорації Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода назвало звинувачення на адреcу журналістки необґрунтованими, а також спробою змусити «заглушити критичний голос».