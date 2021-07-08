В Україні заочно судитимуть заступника командувача Чорноморського флоту Росії

Офіс генерального прокурора України повідомив про завершення спеціального досудового розслідування щодо заступника командувача Чорноморського флоту Росії. Про це повідомили в ОГП.

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за звинуваченнями у посяганні на цілісність та недоторканість України, державній зраді та плануванні, підготовці, розв’язуванні і веденні агресивної війни.

«Під час досудового розслідування встановлено, що з 20 березня 2014 року по 25 березня 2014 року заступник командувача ЧФ, перебуваючи у штабі Командування ВМС Збройних Сил України, діючи з метою заподіяння шкоди обороноздатності та державній безпеці України, з метою зміни меж території України, шляхом погроз застосування військовослужбовцями ЗС країни-агресора фізичного насильства та зброї підбурював військовослужбовців Збройних Сил України до вчинення державної зради, а саме до переходу на бік ворога в період збройного конфлікту», – мовиться у повідомленні.

У прокуратурі додали, що підозрюваний також проводив допити захоплених Росією українських офіцерів та підбурював їх до державної зради.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими Головного слідчого управління СБУ.

Ім'я та прізвище підозрюваного у відомстві не називають, його коментарі відсутні. У Міноборони Росії поки не реагували на цю інформацію

Окупація та анексія Криму Росією У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові. 16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.