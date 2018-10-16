Прокуратура просить Францію видати затриманого Європолом громадянина України

Прокуратура Києва підготувала матеріали для екстрадиції громадянина України, про затримання якого у Франції повідомив Європол, повідомляє прес-служба відомства. Запит до відповідних французьких органів надіслала Генеральна прокуратура України

За даними прокуратури, затриманий може бути причетний до правопорушень в Україні.

«Досудовим розслідуванням, яке проводить столична прокуратура, встановлено, що вказаний чоловік у березні-квітні 2015 року під виглядом укладання контракту на поставку мінеральних добрив виробництва ПАТ «Одеський припортовий завод» заволодів грошовими коштами приватної компанії у сумі понад 12 мільйонів євро, які були перераховані як передплата за товар», – йдеться в заяві.

Також чоловіка підозрюють у тому, що він підробив свідоцтво про власну смерть.

Згідно з повідомленням, столична прокуратура оголосила затриманого в міжнародний розшук 1 серпня 2018 року.

Раніше Радіо Свобода не отримало від речника ГПУ Андрія Лисенка підтвердження, що затриманий – одесит Дмитро Малиновський, якого розшукують за підозрою в шахрайстві та підробці документів. Таку інформацію оприлюднили в ЗМІ.

16 жовтня Європол повідомив про затримання у французькому Діжоні неназваного громадянина України, якого підозрюють у міжнародному шахрайстві.