Прокуратура: посадовцю ФСБ Росії повідомлена підозра в підбурюванні до держзради

Служба безпеки України заочно повідомила посадовцю Федеральної служби безпеки Росії підозру в підбурюванні до державної зради, повідомив Офіс генерального прокурора України.

За даними слідства, у лютому-березні 2014 року посадовець ФСБ перебував у Сімферополі в Криму і, «діючи за попередньою змовою з іншими представниками ФСБ та Збройних сил РФ, вчиняв дії, направлені на порушення суверенітету і територіальної цілісності України».

«Співробітник ФСБ РФ шляхом умовлянь, підкупу та погроз закликав військовослужбовців Азово-Чорноморського регіонального управління Державної прикордонної служби України, Сімферопольського прикордонного загону, дислокованого на території АР Крим, вчиняти дії на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності, недоторканості та обороноздатності України», – заявили в прокуратурі.

Мова йде про неперешкоджання спротиву підривним діям військових підрозділів РФ та перехід на бік російської прикордонної служби, уточнили у відомстві.

В Офісі генерального прокурора не уточнили імені посадовця.