Прокуратура: посадовцю ФСБ Росії повідомлена підозра в підбурюванні до держзради

Служба безпеки України заочно повідомила посадовцю Федеральної служби безпеки Росії підозру в підбурюванні до державної зради, повідомив Офіс генерального прокурора України.
За даними слідства, у лютому-березні 2014 року посадовець ФСБ перебував у Сімферополі в Криму і, «діючи за попередньою змовою з іншими представниками ФСБ та Збройних сил РФ, вчиняв дії, направлені на порушення суверенітету і територіальної цілісності України».
«Співробітник ФСБ РФ шляхом умовлянь, підкупу та погроз закликав військовослужбовців Азово-Чорноморського регіонального управління Державної прикордонної служби України, Сімферопольського прикордонного загону, дислокованого на території АР Крим, вчиняти дії на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності, недоторканості та обороноздатності України», – заявили в прокуратурі.
Мова йде про неперешкоджання спротиву підривним діям військових підрозділів РФ та перехід на бік російської прикордонної служби, уточнили у відомстві.
В Офісі генерального прокурора не уточнили імені посадовця.
Окупація та анексія Криму Росією
У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові.
16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.
Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.
Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції.
Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості».
Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.
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