Прокуратура оскаржила запобіжний захід Ляшку – вимагає тримання під вартою

Прокуратура Київської області оскаржила рішення Бориспільського міськрайонного суду про обрання політику Олегу Ляшку запобіжного заходу у вигляді особистої поруки, повідомляє пресслужба 25 листопада.

«Ухвалою слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 19.11.2019 частково задоволено клопотання Бориспільської місцевої прокуратури про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваного Олега Ляшка та застосовано відносно нього запобіжний захід у вигляді особистої поруки. Не погоджуючись із вказаним рішенням, прокуратурою 22.11.2019 до Київського апеляційного суду скеровано апеляційну скаргу із вимогою про її скасування та обрання до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», – йдеться в повідомленні.

Дата розгляду апеляційної скарги судом не визначена, зазначили в прокуратурі.

Бориспільська місцева прокуратура просила суд взяти під варту Олега Ляшка.

18 листопада йому вручили підозру за частиною 2 статті 346 ККУ (погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча, а саме умисне заподіяння особам, зазначеним в частині першій цієї статті, середньої тяжкості тілесних ушкоджень чи легких тілесних ушкоджень, нанесення побоїв чи вчинення інших насильницьких дій у зв’язку з їх державною або громадською діяльністю). Вказані дії караються позбавленням волі на строк від чотирьох до семи років.

Між колишнім народним депутатом Олегом Ляшком та чинним парламентарем від «Слуги народу» Андрієм Герусом сталася сутичка в залі офіційних делегацій аеропорту «Бориспіль». Відео інциденту у себе на Facebook оприлюднив колишній народний депутат та соратник Ляшка Ігор Мосійчук.

У відповідь Герус написав, що «все нормально, постраждала тільки сорочка».