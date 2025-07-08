Прокуратура повідомляє про загиблого в Херсоні через скид вибухівки з російського дрона

Російські військові скинули вибухівку на цивільний автомобіль у Херсоні, повідомляє обласна прокуратура 8 липня.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом вчинення воєнного злочину, що призвів до загибелі людини.

«Близько 5:00 ранку у Херсоні військові російської армії скинули вибухівку з дрона на цивільний автомобіль. Внаслідок вибуху снаряду загинув 66-річний водій, який перебував всередині», – йдеться в повідомленні.

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Місцева влада також повідомляла про поранених через російські обстріли Херсона та громади вранці у вівторок. Наразі відомо про загалом 10 поранених.

Росія щоденно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакує міста і села України.

Кремль заперечує, що російська армія завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі, убиває і калічить цивільних, руйнує лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації вказують на цілеспрямований характер ударів і кваліфікують їх як воєнні злочини РФ у повномасштабній війні проти України.