Російські обстріли: місцева влада повідомляє про загиблих у 4 прифронтових областях

Внаслідок російської агресії напередодні загинули троє жителів Донецької області, повідомляє голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін вранці 8 липня:

«За 7 липня росіяни вбили 3 жителів Донеччини: 2 в Олексієво-Дружківці і 1 у Новотроїцькому».

Також поранень зазнали троє жителів Андріївки, по двоє людей в Костянтинівці та Новому Донбасі, по одному – в Краматорську, Гришиному та Шилівці.

Через обстріли Росії є загиблі та поранені на Сумщині – напередодні обласна влада повідомляла про виявлення двох загиблих у Хотінській громаді. Там же через удар FPV-дрона зазнала мінно-вибухової травми жінка 1951 року народження.

Крім того:

у Юнаківській громаді через обстріл загинув місцевий житель

у Сумській громаді внаслідок удару БПЛА поранені двоє цивільних

у Миколаївській сільській громаді через удар дрона загинув чоловік

у Середино-Будській громаді зазнала вибухово-осколкових поранень жінка

«Протягом доби, з ранку 7 липня до ранку 8 липня 2025 року, російські війська здійснили 120 обстрілів по 34 населених пунктах у 15 територіальних громадах області. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах», – підсумовує ОВА.

За даними голови Дніпропетровщини Сергія Лисака, напередодні в Марганецькій громаді Нікопольського району черз атаку дрона постраждав 36-річний чоловік. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості.

Вранці Лисак повідомив про ще одного постраждалого в Нікопольському районі:

«Поранений 37-річний чоловік. Його госпіталізували. Стан – середньої тяжкості. Пошкоджене авто. Яких ще збитків завдав ворог – з’ясовуємо».

Російські війська обстрілювали низку населених пунктів Херсонської області включно з обласним центром, повідомляє голова ОВА Олександр Прокудін. Під удари потрапили житлові квартали, підприємство, господарча споруда та гараж.





«Через російську агресію одна людина загинула, ще чотири – дістали поранення», – додає Прокудін.

Також вранці 8 липня, за повідомленнями Херсонської міської військової адміністрації, російські війська продовжують обстріли Херсона та громади.

Близько 5 години ранку жінка 1960 року народження зазнала мінно-вибухової травми та уламкових поранень черевної порожнини та ніг внаслідок скиду російськими військовими вибухівки з дрона. Її госпіталізували в тяжкому стані.

Ще двоє чоловіків 32 і 34 років були поранені через скид вибухівки з БПЛА.

Згодом стало відомо, що російські військові атакували з дрона автомобіль у середмісті Херсона, постраждали 51-річна жінка та чоловік 50 років. Їх госпіталізували в стані середньої тяжкості.





Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив кількість постраждалих внаслідок атаки на Харків напередодні:

«Загинула 35-річна жінка, постраждали 39 людей, серед них 3 дітей – 8-річний і 17-річний хлопці та 10-річна дівчинка».

Також у селі Бузове Вовчанської громади постраждала 73-річна жінка. Обласна влада також зафіксувала руйнування в Харкві, Чугуївському та Куп’янському районах.

Голова Запорізької області Іван Федоров повідомив вранці в середу, що кількість поранених внаслідок атаки на Запоріжжя напередодні зросла до 20.

Росія щоденно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакує міста і села України.

Кремль заперечує, що російська армія завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі, убиває і калічить цивільних, руйнує лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації вказують на цілеспрямований характер ударів і кваліфікують їх як воєнні злочини РФ у повномасштабній війні проти України.



