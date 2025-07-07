Сумська ОВА повідомляє про двох загиблих у Хотінській громаді через російський обстріл

Двоє жителів Хотінської громади Сумщини загинули внаслідок російського обстрілу, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Григоров 7 липня.

«Попередньо, чоловіки 60 та 48 років отримали смертельні осколкові поранення внаслідок влучання російського ударного БпЛА», – заявив він.

Григоров уточнив, що тіла загиблих виявили сьогодні на місці атаки.

«Мої щирі співчуття родинам. Це ще один цинічний злочин проти мирного населення прикордонної Сумщини», – додав голова області.

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Напередодні обласна влада повідомила про двох загиблих і одного пораненого в селі Битиця Сумської громади. Вранці 6 липня Григоров повідомив про удар російської армії по цивільному авто в Хотінській громаді, постраждав 49-річний чоловік.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

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Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Росія щоденно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакує міста і села України.

Кремль заперечує, що російська армія завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі, убиває і калічить цивільних, руйнує лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації вказують на цілеспрямований характер ударів і кваліфікують їх як воєнні злочини РФ у повномасштабній війні проти України.





