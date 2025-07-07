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Новини | Суспільство

Сумська ОВА повідомляє про двох загиблих у Хотінській громаді через російський обстріл

Наслідки російських обстрілів на Сумщині, червень 2025 року
Наслідки російських обстрілів на Сумщині, червень 2025 року

Двоє жителів Хотінської громади Сумщини загинули внаслідок російського обстрілу, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Григоров 7 липня.

«Попередньо, чоловіки 60 та 48 років отримали смертельні осколкові поранення внаслідок влучання російського ударного БпЛА», – заявив він.

Григоров уточнив, що тіла загиблих виявили сьогодні на місці атаки.

«Мої щирі співчуття родинам. Це ще один цинічний злочин проти мирного населення прикордонної Сумщини», – додав голова області.

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Напередодні обласна влада повідомила про двох загиблих і одного пораненого в селі Битиця Сумської громади. Вранці 6 липня Григоров повідомив про удар російської армії по цивільному авто в Хотінській громаді, постраждав 49-річний чоловік.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

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Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Росія щоденно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакує міста і села України.

Кремль заперечує, що російська армія завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі, убиває і калічить цивільних, руйнує лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації вказують на цілеспрямований характер ударів і кваліфікують їх як воєнні злочини РФ у повномасштабній війні проти України.



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