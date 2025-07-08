Повітряні сили: ППО збила 34 російських дрони протягом ночі

Російська армія запустила 54 ударних дрони та чотири зенітні ракети С-300/400 по Україні протягом ночі проти 8 липня, повідомляє командування Повітряних сил.

За повідомленням, ракети запускали з Курської області, безпілотники типу Shahed та імітатори – з напрямків Курська та Орла в Росії, а також Гвардійського в окупованому Криму.

«Станом на 08.00 протиповітряною обороною знешкоджено 34 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі та півдні країни. 26 – збито вогневими засобами ураження, 8 – локаційно втрачено/подавлено РЕБ», – повідомляють військові.

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Командування зафіксувало влучання ударних дронів у п’яти локаціях.

Росія щоденно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакує міста і села України.

Кремль заперечує, що російська армія завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі, убиває і калічить цивільних, руйнує лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації вказують на цілеспрямований характер ударів і кваліфікують їх як воєнні злочини РФ у повномасштабній війні проти України.



