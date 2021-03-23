У лютому промвиробництво прискорило падіння – Держстат

У лютому 2021 року промислове виробництво в Україні скоротилося на 4,6% порівняно з лютим 2020 року, останнім місяцем, коли ще не діяли пов’язані з поширенням коронавірусної інфекції обмеження. Скориговане на ефект календарних днів (лютий 2020 року мав на 1 день більшим) скорочення було меншим – 2%. Про це свідчать дані Державної служби статистики.

До січня 2021 року зростання промвиробництва у лютому становить 0,3%, з урахуванням сезонного коригування – 0,4%.

У січні 2021 року промислове виробництво знизилося на 4% порівняно з січнем 2020 року, скориговане на ефект календарних днів скорочення було меншим – 2,7%.

У 2020 році промислове виробництво впало на 5,2%, але у грудні 2020-го вперше з травня 2019 року зафіксували зростання порівняно з аналогічним періодом минулого року – на 4,8%.