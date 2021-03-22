Реальний валовий внутрішній продукт України в 2020 році впав на 4%. Це сталося після зростання впродовж 2016–2019 років, повідомила Державна служба статистики 22 березня.

Згідно з її даними, номінальний ВВП склав 4 трильйони 194,1 мільярда гривень, а з розрахунку на одну особу – 100,47 тисячі гривень.

Держстат вказує, що в 2019 році ВВП України зріс на 3,2%, роком раніше – на 3,4%, а в 2017 і 2016 роках він зростав відповідно на 2,5% і 2,4%. Спад на 9,8% був зафіксований у 2015 році, на 6,6% – в 2014 році.

Уряд у 2021 році прогнозує зростання економіки України на 4,6%. Перші результати 2021 року наразі не підтверджують цих прогнозів, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України оцінює падіння валового внутрішнього продукту в січні 2021 року у 2,6–2,8%.