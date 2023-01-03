Тисячі людей попрощалися з колишнім папою Римським Бенедиктом

Тисячі людей, у тому числі прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, віддали шану колишньому папі Римському Бенедикту 3 січня – на другий день, коли його тіло розмістили в базиліці Святого Петра.



Орбан – перший глава уряду, який віддав шану після прем'єр-міністра Італії Джорджії Мелоні, стояв із дружиною перед тілом Бенедикта кілька хвилин у молитві.



У Ватикані заявили, що до полудня 3 січня на прощання з папою Римським прийшли близько 25 000 людей після того, як днем раніше прийшли 65 000 людей.

95-річний Бенедикт помер 31 грудня у монастирі у Ватикані, де він жив після своєї відставки в 2013 році.

Бенедикт XVI був 265-м папою Римським. Цю посаду він обіймав із 2005 року по 2013 рік. 11 лютого 2013 року він оголосив про те, що збирається зректися престолу 28 лютого.

Бенедикт XVI склав обов’язки глави Католицької церкви 28 лютого 2013 року. Після зречення престолу Йозефу Ратцінґерові залишилося звання почесного папи і папське ім’я Бенедикта XVI.



За останні шість століть він став першим папою Римським, який зрікся святого престолу. Йозеф Ратцінґер очолював Католицьку церкву майже 8 років.