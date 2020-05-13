У центрі Києва вимагають відновлення внутрішніх і міжнародних перевезень (фото)

На Європейську площі у Києві у середу на акцію протесту зібралися перевізники з різних регіонів України. Як передає кореспондент Радіо Свобода, в центр столиці з’їхалися водії автобусів із усієї країни. Перевізники вимагають від Кабміну дозволу на внутрішні та міжнародні перевезення, призупиненого через введення карантинних обмежень.

На лобовому склі і передніх частинах автобусів розміщені написи «Відновіть автобусне сполучення», «Чартери – олігархи, автобуси – народ» тощо.

У столичній поліції повідомили, що у зв’язку, зокрема, і з цією акцією на посилене чергування вийшли поліцейські і військовослужбовці Національної гвардії.

«Аби не допустити порушень громадського порядку, правоохоронці посилили заходи безпеки. Одночасно інформуємо, що у зв’язку із заходами можливе обмеження дорожнього руху окремими вулицями у центрі столиці», – вказали у поліції.

Із 28 березня влада України повністю припинила всі пасажирські перевезення. Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявляв, що громадський транспорт в Україні запрацює не раніше ніж у червні.

Кабінет міністрів запровадив карантин в Україні з 12 березня через загрозу COVID-19, наразі його продовжили до 22 травня.