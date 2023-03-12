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Сенат Франції проголосував за пенсійну реформу Макрона

Протестувальники на демонстрації проти плану пенсійної реформи французького уряду в Парижі, 7 березня 2023 року

Сенат Франції пізно ввечері 11 березня ухвалив непопулярний план пенсійної реформи президента Емманюеля Макрона після сьомого дня демонстрацій, повідомляє Reuters.

Його ключовим заходом є підвищення пенсійного віку на два роки до 64 років. Протести – і чергові страйки, які вплинули на нафтопереробні заводи, громадський транспорт і вивіз сміття – мали на меті чинити тиск на уряд, щоб він скасував пенсійний план, який, на його думку, є важливим, щоб пенсійна система залишилася бездефіцитною.

Пенсійна реформа – одна з передвиборних обіцянок президента Франції Емманюеля Макрона. Реформа передбачає зміну принципу нарахування пенсій – у французів залишиться право виходу на пенсію в 62 роки, але для отримання повної пенсії їм доведеться пропрацювати мінімум до 64 років. Цей вік буде поступово підвищуватися, щоб пенсійна система залишалася бездефіцитною.

Уряд повинен був закінчити роботу над реформою на початку 2020 року, але в березні того року Макрон зупинив всі реформи у Франції через коронавірусну пандемію.

У 1995 році загальний страйк через пенсійну реформу паралізував транспортну систему Франції майже на три тижні, що змусило владу змінити свої плани.

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