Протести в німецькому Штутгарті: понад 20 людей затримані

У місті Штутгарт в південно-західній частині Німеччині вранці 21 червня відбулися заворушення: сотні людей вийшли на вулиці, кидали в поліцію пляшками та камінням, низка магазинів була розграбована.

«Поліція наразі збирає інформацію та допитує понад 20 затриманих людей», – йдеться в заяві міської влади.

За повідомленням, через сутички постраждало близько десятка поліцейських.

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Напруга в місті почала наростати після опівночі проти 21 червня через те, що поліція почала перевіряти кількох людей на найбільшій площі Шлоссплатц на предмет вживання наркотиків.

На площі почали збиратися люди, між кількома окремими групами сталися сутички. За оцінками поліції, у подіях взяли участь близько 500 людей.

У районі місцевого центру комерції, вулиці Кенігштрасе, магазини зазнали нападів та були спустошені. Учасники заворушень використовували палиці та жердини, щоб розбивати вікна поліцейських автомобілів.

На відео в соцмережах видно людей, які викидають товари з магазинів. Регіональний мовець SWR повідомив, що місцева крамниця ювелірних виробів була повністю спустошена, магазин мобільної техніки – зруйнований.

Минулого тижня між поліцією та місцевою молоддю вже відбувалися дрібніші сутички.