Росія: акція за чесні вибори й на захист політв’язнів відбувається в Москві

У столиці Росії Москві 31 серпня відбувається акція за чесні вибори в Московську міську думу. Учасники ходи вимагають звільнити політичних в’язнів і припинити силове придушення протестів.

Захід на Бульварному кільці не узгоджений з міською владою. Провести його закликала соратниця Олексія Навального Любов Соболь.

Ще до початку заходу біля пам’ятників Пушкіну і Грибоєдову в центрі Москви відбувалися поодинокі пікети. Активісти, зокрема, вимагали звільнити обвинувачених у так званій «московській справі» про масові заворушення і напади на представників влади.

Протести у Москві тривають з середини липня, після того як стало відомо про відмову десяткам незалежних кандидатів у реєстрації на вибори до Московської міської думи.

Акції 27 липня і 3 серпня розігнали силовики, які затримали загалом близько 2500 людей. Декількох незареєстрованих кандидатів відправили під адміністративний арешт.