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31 Серпень 2019, Київ 17:08
Новини | Міжнародні

Росія: акція за чесні вибори й на захист політв’язнів відбувається в Москві

Хода за чесні вибори в Москві, Росії, 31 серпня 2019 року

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У столиці Росії Москві 31 серпня відбувається акція за чесні вибори в Московську міську думу. Учасники ходи вимагають звільнити політичних в’язнів і припинити силове придушення протестів.

Захід на Бульварному кільці не узгоджений з міською владою. Провести його закликала соратниця Олексія Навального Любов Соболь.

Ще до початку заходу біля пам’ятників Пушкіну і Грибоєдову в центрі Москви відбувалися поодинокі пікети. Активісти, зокрема, вимагали звільнити обвинувачених у так званій «московській справі» про масові заворушення і напади на представників влади.

Протести у Москві тривають з середини липня, після того як стало відомо про відмову десяткам незалежних кандидатів у реєстрації на вибори до Московської міської думи.

Акції 27 липня і 3 серпня розігнали силовики, які затримали загалом близько 2500 людей. Декількох незареєстрованих кандидатів відправили під адміністративний арешт.

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