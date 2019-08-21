Путін заявляє, що Росія «поважає права людини і права своїх громадян»

Президент Росії Володимир Путін заявляє, що російська влада поважає права людини і права своїх громадян. Він сказав про це 21 серпня в Гельсінкі після переговорів з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо, відповідаючи на питання про протестні акції в Москві, що тривають останній місяць.

За словами Путіна, в інших європейських столицях проходять більш масштабні акції протесту. Президент Росії заявив, що учасникам мітингу і поліцейським у Москві необхідно дотримуватися закону.

Акції протесту в російській столиці Путін пов’язав із «загостренням ситуації навколо передвиборної боротьби».

Раніше президент Росії на зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном заявив, що 57 опозиційних кандидатів не були допущені на вибори в Москві «за очевидні порушення виборчого законодавства». Протести в Москві Путін порівняв із протестними акціями у Франції, які супроводжувалися насильством.

Акції опозиції в центрі Москви за допуск незалежних кандидатів до виборів у Московську міську думу тривають вже місяць. У цілому за цей час поліція затримала близько трьох тисяч людей.

Після акції 27 липня Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу про масові заворушення, за якою заарештовані 13 людей. Правозахисники і юристи відзначають, що нічого з того, що можна кваліфікувати як «масові заворушення», в Москві не відбувалося.