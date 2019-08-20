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20 Серпень 2019, Київ 18:30
Новини | Міжнародні

Росія: опозиціонера Яшина арештували учетверте за останній місяць

18 серпня Ілля Яшин мав вийти на свободу, але його знову затримали на виході зі спецприймальника

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У Росії опозиційного політика Іллю Яшина, затриманого у справі про заклики до незаконних акцій протесту, заарештували на 10 діб. Для Яшина це вже четвертий адміністративний арешт поспіль протягом останніх кількох тижнів, він провів в ув’язненні більше ніж 30 діб.

Напередодні суд вирішив не розглядати справу опозиціонера через порушення в протоколі. Яшину закидають заклики виходити на несанкціоновані акції.

18 серпня Ілля Яшин мав вийти на свободу, але його знову затримали на виході зі спецприймальника.

/**/ /**/ /**/ За даними правозахисного порталу «ОВД-Инфо», під час акції 3 серпня в Москві російські силовики затримали 1001 людину
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Протести у Москві тривають з середини липня, після того як стало відомо про відмову десяткам незалежних кандидатів у реєстрації на вибори до Московської міської думи.

Акції 27 липня і 3 серпня розігнали силовики, які затримали загалом близько 2500 людей. Декількох незареєстрованих кандидатів відправили під адміністративний арешт.

Протести у Москві: поліцейські б'ють лежачих людей
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Протести у Москві: поліцейські б'ють лежачих людей

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