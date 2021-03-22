В Офісі генпрокурора розповіли, скільки обвинувальних актів стосовно правоохоронців скерували до суду

У 2020 році Державне бюро розслідувань скерувало до суду 894 обвинувальні акти стосовно працівників правоохоронних органів. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора у відповідь на запит Радіо Свобода.

«Відповідно до звітності органів ДБР у 2020 році до суду скеровано 894 обвинувальні акти стосовно працівників правоохоронних органів та чотири клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності, за січень-лютий 2021 року – 174 та два відповідно», – мовиться в повідомленні.

В Офісі генпрокурора додали, що у 2020–2021 роках НАБУ до суду обвинувальні акти та клопотання стосовно правоохоронців до судів не скеровувалися.

Раніше генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова заявила, що у 2020 році у 13 разів збільшилася кількість підозр правоохоронцям у катуванні.