У 2020-му в 13 разів збільшилася кількість підозр правоохоронцям у катуванні – Венедіктова

У 2020 році у 13 разів збільшилася кількість підозр правоохоронцям у катуванні, повідомила у фейсбуці генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова.

«За 2020 рік ми значно наростили ефективність за багатьма напрямами. Зокрема, маємо найкращий результат із викриття організованих злочинних груп за останні 6 років. У 13 разів збільшилася кількість підозр правоохоронцям у катуванні. Передусім, завдяки відновленню координації – координаційна нарада з цього питання була проведена вперше за 10 років», – написала Венедіктова за підсумками звіту в комітеті Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності про роботу прокуратури у 2020 році.

За її словами, краще спрацювали прокурори і у сфері представництва інтересів держави у судах.

«Торік на їхній захист пред’явлено позовів на суму майже вдвічі більшу, ніж у 2019 році, – 41,1 мільярла гривень. Судами задоволено позови та добровільно відшкодовано відповідачами близько 23 мільярди гривень, що теж майже на половину більше», – зазначила генпрокурор.

Венедіктова додала, що наразі 7157 прокурорів пройшли атестацію.

Раніше Ірина Венедіктова заявила, що в рамках розпочатого у 2019 році процесу реформування органів прокуратури завершено основний етап кадрового перезавантаження.

Нещодавно Державне бюро розслідувань повідомило, що підозрює двох черкаських поліцейських у катуванні.

У грудні Державне бюро розслідувань вручило п’ятьом поліцейським обвинувальні акти в справі про катування та зґвалтування в Кагарлику Київської області.