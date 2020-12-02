Катування та зґвалтування в Кагарлику: ДБР вручило 5 поліцейським обвинувальні акти

Державне бюро розслідувань вручило п’ятьом поліцейським обвинувальні акти в справі про катування та зґвалтування в Кагарлику Київської області.

За даними слідства, у січні 2020 року колишні працівники Кагарлицького відділення поліції затримали двох раніше засуджених осіб та не складаючи будь-які процесуальні документи доставили їх до приміщення відділення поліції, де за допомогою телефонного апарата ТА-57 протягом 20-30 хвилин били електричним струмом (при максимальному обертанні ручки індуктора сила струму могла досягнути 100 вольтів).

У відомстві заявили, що в такий спосіб правоохоронці вимагали надати зізнавальні свідчення про вчинення злочинів на території Кагарлицького району, після отримання яких вказаних осіб відпустили.

Начальник Кагарлицького відділення поліції, знаючи про затримання вказаних громадян його підлеглими, «не вжив заходів для припинення протиправних дій та не повідомив компетентні органи про злочин», пише ДБР.

Крім того, на початку травня 2020 року колишній начальник сектору карного розшуку викликав до приміщення кабінету раніше засудженого за майнові злочини громадянина та вимагав надати викривальні покази щодо вчинення крадіжки. За даними слідства, після отримання відмови правоохоронець наніс потерпілому тілесні ушкодження, які відповідно до висновку судово-медичної експертизи належать до категорії середньої тяжкості.

У бюро заявили, що в ніч з 24 на 25 травня 2020 року начальник сектору карного розшуку Кагарлицького відділення поліції разом підлеглими задля підвищення показників із розкриття злочинів, катували чоловіка, який раніше притягався до кримінальної відповідальності, шляхом нанесення тілесних ушкоджень, одягання протигазу, а також шляхом пострілу в бік потерпілого.

Слідчі зазначають, що в ту ж ніч правоохоронці катували жінку шляхом нанесення тілесних ушкоджень, одягання протигазу та перекриття доступу кисню до нього, після чого постраждалу зґвалтували.

За вказаними фактами колишньому начальнику відділення поліції, його заступнику-начальнику сектору карного розшуку та трьом оперативним працівникам вручили обвинувальні акти за вчинення катування (стаття 127 Кримінального кодексу України), насильницького зникнення (стаття 146-1), зґвалтування (стаття 152).

У разі доведення вини вказаним особам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.