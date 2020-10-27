Ескерівнику підрозділу поліції в Кагарлику призначено цілодобовий домашній арешт – ОГП

В Офісі генерального прокурора заявили, що колишньому керівнику Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції на Київщині обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

«Колишньому керівнику Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції Головного управління Нацполіції в Київській області повідомлено про підозру у невжитті керівником, якому стало відомо про вчинення його підлеглими арешту, затримання, викрадення або позбавлення волі людини, заходів для їх припинення та неповідомлення компетентних органів про злочин (ч. 2 ст. 146-1 КК України). Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту», – йдеться в повідомленні.

В ОГП вказують, що, за даними слідства, екскерівник відділення поліції, «достовірно знаючи про факт затримання 9 січня 2020 року його підлеглими двох осіб без оформлення та утримування їх упродовж ночі в підрозділі поліції пристебнутими наручниками до батареї», не вжив заходів до припинення незаконних дій поліцейських та не повідомив до компетентних органів про цей злочин.

«Докази протиправних дій колишнього посадовця поліції були здобуті в ході розслідування фактів катування та зґвалтування осіб працівниками підрозділу поліції в Кагарлику», – зазначили в Офісі генпрокурора.

В ОГП не вказали прізвища особи, про яку йдеться.

Раніше сьогодні в інтерв’ю «Громадському» адвокат Злата Симоненко з посиланням на прокурора у справі повідомила, що Голосіївський райсуд Києва відпустив з-під варти експоліцейського Ярослава Левандюка, фігуранта справи про катування і зґвалтування жінки у відділенні поліції в Кагарлику на Київщині. За даними адвоката, сторона обвинувачення просила продовжити підозрюваному тримання під вартою, однак суд відпустив Левандюка під цілодобовий домашній арешт. Повідомлялося, що наразі є тільки резолютивна частина рішення, а повний текст буде лише 2 листопада.

25 травня Державне бюро розслідувань повідомило, що в Київській області затримані двоє поліцейських з Кагарлицького відділення поліції. За попередніми даними слідства, у ніч з 23 на 24 травня оперуповноважний у своєму службовому кабінеті застосував тортури до жінки й кілька разів її зґвалтував.

У липні стало відомо про нові епізоди катувань у Кагарлицькому відділенні поліції, який відбувся в січні. За даними слідства, ті ж поліцейські, яких підозрюють у зґвалтуванні та катуванні, били потерпілих, перевозили їх у багажному відділенні автомобіля за околиці міста. Після доставки потерпілих до Кагарлицького відділу поліції до них застосували електричний струм та прикували кайданками до батареї в коридорі, де вони перебували до наступного дня.

Крім того, за даними ДБР, підозрюваний начальник одного з секторів Кагарлицького відділення поліції у травні 2020 року побив ще одного громадянина, щоб отримати зізнання. У результаті потерпілий зазнав тілесних ушкоджень середнього ступеня тяжкості.

Станом на липень слідчі повідомили про підозру чотирьом працівникам Кагарлицького відділення поліції.