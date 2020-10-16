Тортури в Кагарлицькій поліції: ДБР завершує експертизи за одним з епізодів

Державне бюро розслідувань завершує експертизи за одним з епізодів в межах провадження про тортури в Кагарлицькому відділенні поліції на Київщині, повідомило ДБР у відповідь на запит Радіо Свобода.

«Станом на день надання відповіді в експертних установах на завершальній стадії перебуває декілька експертиз щодо неправомірних дій поліцейських Кагарлицького відділення поліції, які предметно стосуються епізоду катування, який мав місце з 9 на 10 січня», – розповіли в бюро.

Державне бюро розслідувань вважає, що проведення вказаних експертиз сприятиме повному й неупередженому дослідженню всіх обставин кримінального правопорушення й разом з іншими доказами дозволить з точки зору достатності та взаємозв’язку прийняти кінцеві рішення по справі.

У зв’язку з тим, що експертизи не завершені, станом на 16 жовтня досудове розслідування триває.

25 травня Державне бюро розслідувань повідомило, що в Київській області затримані двоє поліцейських з Кагарлицького відділення поліції. За попередніми даними слідства, у ніч з 23 на 24 травня оперуповноважний у своєму службовому кабінеті застосував тортури до жінки й кілька разів її зґвалтував.

У липні стало відомо про нові епізоди катувань у Кагарлицькому відділенні поліції, який відбувся в січні. За даними слідства, ті ж поліцейські, яких підозрюють у зґвалтуванні та катуванні, били потерпілих, перевозили їх у багажному відділенні автомобіля за околиці міста. Після доставки потерпілих до Кагарлицького відділу поліції до них застосували електричний струм та прикували кайданками до батареї в коридорі, де вони перебували до наступного дня.

Крім того, за даними ДБР, підозрюваний начальник одного з секторів Кагарлицького відділення поліції у травні 2020 року побив ще одного громадянина, щоб отримати зізнання. У результаті потерпілий зазнав тілесних ушкоджень середнього ступеня тяжкості.

Станом на липень слідчі повідомили про підозру чотирьом працівникам Кагарлицького відділення поліції.