Арешт проукраїнського активіста Приходька в Криму оскаржуватимуть 31 жовтня – адвокат

Підконтрольний Кремлю суд в Криму визначив дату засідання з розгляду апеляції на арешт проукраїнського активіста Олега Приходька. Як повідомив проекту Радіо Свобода адвокат Назім Шеіхмамбетов, розгляд апеляційної скарги на постанову підконтрольного Росії Київського районного суду Сімферополя про взяття під варту Приходька відбудеться 31 жовтня, о 14:00 за місцевим часом.

Російська ФСБ звинуватила Приходька в підготовці до терористичного акту і незаконному виготовленні вибухових речовин.

Проукраїнського активіста затримали вранці 10 жовтня. Підконтрольний Росії Київський районний суд Криму заарештував його на два місяці. Приходько перебуватиме в СІЗО до 10 грудня.

Прокуратура Автономної Республіки Крим почала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 146 КК України (незаконне позбавлення волі) через арешт Приходька в Криму.