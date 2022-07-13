Білоруський прикордонник порушив кордон і каже, що хоче захищати Україну. ДПСУ почала перевірку

У Держприкордонслужбі України повідомили про затримання чоловіка без документів, який незаконно перетнув український кордон, пробираючись із Білорусі, щоб, як він каже, «приєднатися до Сил оборони України».

«Прикордонники затримали чоловіка без документів, який незаконно перетнув кордон України, пробираючись із Білорусі. Він повідомив, що проходить службу в Брестській прикордонній групі та хоче доєднатися до Сил оборони України у війні проти РФ. Затриманий розповів, що в Україну вирушив разом з однодумцем. Але їх виявили білоруси та почали переслідувати зі стрільбою. Перетнути державний кордон зміг лише він один», – йдеться в повідомленні ДПСУ у фейсбуці.

Прикордонники кажуть, що наразі триває перевірка озвученої інформації, після чого ухвалюватиметься рішення щодо подальшої долі чоловіка.

Білорусь не є безпосереднім учасником повномасштабної війни в Україні, але надає матеріально-технічну підтримку російському вторгненню, яке почалося 24 лютого, коли частина російських військ увійшла в Україну через білоруський кордон.