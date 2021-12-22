Осінній призов у ДПСУ завершено: 1700 строковиків стали прикордонниками

У Держприкордонслужбі закінчився осінній призов на строкову військову службу – протягом жовтня-грудня до лав прикордонників призвали 1700 осіб з 23 областей України та Києва, повідомила пресслужба ДПСУ.

«40 чоловіків були відібрані для служби в Морську охорону Держприкордонслужби... Поряд із призовом проходить й звільнення військовослужбовців строкової служби, які відслужили встановлені терміни. Майже 800 строковиків призову весна-осінь 2020 року зустрічатимуть Новий рік вдома. Так, в запас ЗСУ наразі звільнено майже 650 строковиків та ще близько 150 поїдуть додому до кінця грудня», – йдеться в повідомленні.

Військовослужбовці строкової служби до служби в ООС залучатися не будуть, додали в ДПСУ. Перед розподілом у підрозділи охорони кордону новобранці проходять первинну підготовку, яка триває від одного до трьох місяців, в залежності від фаху. Під час підготовки військовослужбовці строкової служби вивчають прикордонні дисципліни, передовий досвід, вдосконалюють фізичну, проходять вогневу й тактичну підготовку.

За даними ДПСУ, черговий призов громадян України на строкову військову службу відбувався у жовтні-грудні.

Призову на строкову службу підлягали придатні за станом здоров’я до військової служби чоловіки, громадяни України, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років та старші громадяни, які не досягли 27-річного віку і не мали права на звільнення або відстрочку від призову. Молоді люди, які отримали до призову на службу ступінь вищої освіти – магістр, служитимуть до 12 місяців, інші – до 18 місяців.