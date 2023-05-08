РФ: обвинуваченого у підриві авто Прилєпіна заарештували на два місяці

Обвинуваченого у підриві автомобіля російського письменника-пропагандиста Захара Прилєпіна Олександра Пермякова заарештували на два місяці, повідомила генпрокуратура РФ. Йому інкримінують статтю про теракт та незаконне перевезення вибухових речовин.

6 травня в одному з населених пунктів Борського району Нижньогородської області здетонував вибуховий пристрій в автомобілі Audi Q7, в якому перебував Захар Прилєпін. Унаслідок вибуху загинув Олександр Шубін, бойовик угруповання «ЛНР», якого Прилєпін називає соратником. Самого Прилєпіна з пораненнями доставили до лікарні.

Напередодні Прилєпін вперше після замаху вийшов на зв’язок у соцмережах, повідомив, що в нього «зламані обидві ноги (один перелом відкритий) і ще там щось».

Російське слідство звинуватило у замаху українські спецслужби. Радник офісу президента України Михайло Подоляк назвав підрив машини Прилепіна спробою внутрішньої ескалації, яка покликана допомогти владі Росії зберегти контроль над населенням та елітами.

Замах на Прилепіна стався, коли він, як стверджувалося, повертався з війни з Україною.

Пізніше МВС Росії прозвітувало про затримання ймовірного виконавця «теракту» (так російські слідчі кваліфікували подію) – уродженця Донецької області Олександра Пермякова. Він буцімто сказав, що його завербували українські спецслужби. При цьому російські ЗМІ повідомляли, що Пермяков раніше служив у підрозділах підтримуваних Кремлем донецьких бойовиків.

Захар Прилєпін – російський письменник, колишній бойовик контрольованого Росією угруповання «ДНР» і співголова партії «Справедлива Росія – Патріоти – За правду». В січні 2023 року він підписав контракт з Росгвардією і поїхав воювати в Україну.