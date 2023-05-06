МЗС РФ звинувачує Україну та США в причетності до підриву автомобіля Прилєпіна

Міністерство закордонних справ Росії ввечері 6 травня виступило з заявою, в якій підрив автомобіля з російським письменником і пропагандистом Захаром Прилєпіним (справжнє імʼя Євген Прилєпін) називає «терактом».

Як стверджує російське зовнішньополітичне відомство, ця подія «є черговим виявом того системного підходу до усунення ідейних опонентів, який стараннями Вашингтона з 2014 року активно насаджувався в Україні».

В МЗС РФ інцидент із Прилєпіним ставлять в один ряд зі смертями Дарії Дугіної та Максима Фоміна (псевдо – Владлен Татарський).

Бойовика угруповання «ЛНР» Олександра Шубіна, який був за кермом автомобіля Прилєпіна і загинув, російські дипломати називають «ветераном бойових дій у ЛНР».

Раніше 6 травня російська державна інформагенція ТАСС із посиланням на правоохоронні органи повідомляла, що за підозрою в причетності до підриву автомобіля колишнього бойовика угруповання «ДНР» Захара Прилєпіна затриманий «уродженець України» , раніше засуджений за розбій. У початковому тексті ТАСС писав про «громадянина України».

У Слідчому комітеті Росії зазначили, що близько 11 години, в суботу, 6 травня, в одному з населених пунктів Борського району Нижньогородської області здетонував вибуховий пристрій в автомобілі Audi Q7, в якому перебував Прилєпін. Унаслідок вибуху загинув водій, а самого Прилєпіна з пораненнями доставили до лікарні.

Захар Прилєпін – російський письменник, колишній бойовик контрольованого Росією угруповання «ДНР» і співголова партії «Справедлива Росія – Патріоти – За правду». В січні 2023 року він підписав контракт з Росгвардією і поїхав воювати в Україну.