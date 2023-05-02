Вбивство Дугіної: двох фігурантів справи в Росії засудили до 3,5 років колонії

Пролетарський районний суд Тули в Росії засудив до 3,5 років колонії двох обвинувачених у справі про вбивство доньки російського ультраправого ідеолога Дар’ї Дугіної, повідомляє російська служба Радіо Свобода.

Звинувачення просило призначити їм по три роки та 11 місяців колонії.

За версією слідства, Олександр Сучков та Андрій Кузнєцов підробили документи на машину, в якій ймовірна виконавиця злочину, нібито громадянка України Наталія Вовк, залишила Росію.

Самі обвинувачені заявили на суді, що не знали, кому саме робили документи і як вони будуть використані.

Увечері 20 серпня 2022 року в російському Підмосков’ї підірвався автомобіль 29-річної Дар’ї Дугіної, яка загинула на місці. Як повідомляють російські медіа, Дугіна з батьком, Олексанром Дугіним, була на заході, після якого вони планували поїхати разом, проте зрештою опинилися в різних автомобілях.

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Олександр Дугін – один із ідеологів «русского мира», він виступав за введення російських військ в Україну та окупації практично всієї її території. Вважається, що ідеї Дугіна впливають на політику Кремля. Дар’я Дугіна поділяла ідеї батька і займалася громадською діяльністю. Разом із батьком її було внесено до санкційних списків Великої Британії.

Федеральна служба безпеки Росії 22 серпня звинуватила у вбивстві громадянку України, яка нібито виїхала до Естонії. Згодом у російських медіа поширилися повідомлення, що підозрювана нібито служила в полку «Азов». У полку «Азов» заявили, що згадана ФСБ жінка «не має жодного відношення до полку «Азов».

Президент Володимир Зеленський заявив у жовні 2022 року, що Україна не причетна до смерті Дугіної.