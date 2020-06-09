Через примусову «паспортизацію» українців членам угруповання «ЛНР» повідомлено про підозру – ОГП

В Офісі генпарокурора повідомили, що двом керівникам так званого «управління міграційної служби МВС ЛНР» повідомлено про підозру у примусовій «паспортизації» українців.

«Повідомлено про підозру начальнику так званого «управління міграційної служби МВС Луганської народної республіки» та його заступнику за фактом примусової «паспортизації» громадян України, які проживають на непідконтрольній органам державної влади території. Дії «посадовців» кваліфіковано як посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, сприяння діяльності терористичної організації, порушення законів і звичаїв війни», – йдеться в повідомленні.

Як вказує ОГП, за попередніми даними, «паспорти угруповання «ЛНР», ймовірно, отримали понад 200 тисяч людей.

«За даними слідства, з 2018 року окупаційна адміністрація РФ із залученням «посадовців» установ у сферах освіти, медицини, соціального захисту розпочала процес видачі місцевим мешканцям «паспортів ЛНР». Відповідальність за ведення політики насадження громадянства псевдореспубліки покладено на керівництво «управління міграційної служби» окупаційної адміністрації РФ. Невиконання вимоги отримання «документа» є приводом для відмови у працевлаштуванні, звільнення з роботи, припинення соціальних виплат, виключення із навчальних закладів тощо», – розповіли у відомстві.

Наразі триває досудове розслідування, додали в ОГП.

Раніше Офіс генерального прокурора України повідомляв, що збирає для передачі до Міжнародного кримінального суду докази примусової паспортизації жителів окупованих Росією територій.